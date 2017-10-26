Курдистан заявил об обстреле позиций со стороны иракских военных

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Совет безопасности Иракского Курдистана заявил, что иракские вооруженные силы и силы народного ополчения Ирака обстреливают позиции курдских вооруженных формирований недалеко от Мосула.
Ранее правительство Иракского Курдистана предложило Багдаду прекратить огонь и начать диалог, выразив готовность заморозить результаты референдума о независимости. Как отмечалось в заявлении, конфронтация между иракскими и курдскими силами (пешмерга), начавшиеся 16 октября, нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию. Иракское правительство пока не дало ответа на инициативу курдского автономного региона.