Мосийчук заявил, что заказчики покушения "сидят в Москве"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в центре Киева, сразу после операции опубликовал в своем аккаунте в Фейсбук заявление, в котором обвинил в организации покушения Москву.

"Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители — киевские. Не исключаю агентов в патриотической среде. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине", — написал Мосийчук.

Депутат отметил, что он остался живым благодаря погибшему охраннику Руслану. "Он — бывший сотрудник Беркута, что в 2013 стоял по другую сторону баррикад. А вчера он погиб, спасая меня, — националиста", — заявил парламентарий.

Пресс-служба Мосийчука сообщила, что операция прошла успешно, он находится в реанимации, а врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Взрыв в центре Киева у здания телеканала "Эспрессо" прогремел вечером в среду. В результате пострадали пять человек, один из них, охранник Мосийчука, скончался в больнице. МВД Украины квалифицировало инцидент как теракт, расследованием займется СБУ.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал действия российских спецслужб одной из версий взрыва в Киеве. "Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста", — написал он на своей странице в Facebook, не приведя никаких доказательств подобной версии.