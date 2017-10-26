В Арктике обнаружен ранее неизвестный науке одноглазый "монстр"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Канадские ученые обнаружили в водах острова Виктория неизвестный ранее вид членистоногих, относящихся к роду Monstrillopsis. Об этом сообщается на сайте National Geographic.

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Существо было поймано учеными на глубине 63 метров в 2014 году. По словам исследователей, существо относится к планктону, достигает в длину двух миллиметров, имеет восемь ног и один глаз. Отмечается отсутствие рта и наличие двух усиков.

Авторы открытия нарекли членистоногое Monstrillopsis planifrons, что можно перевести с латыни как "плоскоголовый монстр". Новый вид имеет сходство с известным науке Monstrillopsis dubia, однако отличается пропорциями и бугристостью тела. По мнению ведущего автора исследования Аурели Делафорга, существо может служить доказательством того, что Арктика хранит в себе множество тайн, которые еще предстоит открыть.