Порошенко поздравил лидеров "Меджлиса"* с освобождением

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с лидерами "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым, поздравив их с освобождением, и заявил, что уже в ближайшее время ждет их в Киеве.

Чийгоз и Умеров были помилованы президентом России по обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева. После освобождения они отправились на самолете в Турцию.

"Для меня будет большой радостью видеть вас и Ильми", — приводит пресс-служба слова Порошенко в разговоре с Чийгозом. В сообщении говорится, что украинский президент поручил послу Украины в Турции обеспечить все необходимые процедуры и уже в ближайшее время Чийгоза и Умерова ждут в Киеве.

Порошенко также сообщил, что поручил послу Украины в Турции обеспечить все необходимые процедуры, и добавил, что в Киеве Чийгоз и Умеров смогут пройти полное медицинское обследование.

"Я очень счастлив, что моя договоренность с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом реализовалась. Мы тогда не могли обнародовать эту договоренность. Но я проинформировал и Мустафу-ага (судя по всему, речь о лидере меджлиса*, украинском депутате Мустафе Джемилеве), и наших партнеров о том, что мы в ближайшие дни этого ждем. И к счастью это произошло", — заявил Порошенко.

Со своей стороны Чийгоз сказал, что надеялся сразу же после освобождения приехать на Украину, говорится в сообщении.

Ранее Порошенко в Twitter поблагодарил Эрдогана за содействие в освобождении Умерова и Чийгоза. Пресс-секретарь украинского президента сообщал, что по поручению Порошенко в Турции Чийгоза и Умерова встретил украинский посол.

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил восемь лет колонии общего режима. Защита обжаловала приговор и намеревалась добиться экстрадиции Чийгоза на Украину. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности России.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.