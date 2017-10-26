Порошенко поздравил лидеров "Меджлиса"* с освобождением

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с лидерами "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым, поздравив их с освобождением, и заявил, что уже в ближайшее время ждет их в Киеве.
"Для меня будет большой радостью видеть вас и Ильми", — приводит пресс-служба слова Порошенко в разговоре с Чийгозом. В сообщении говорится, что украинский президент поручил послу Украины в Турции обеспечить все необходимые процедуры и уже в ближайшее время Чийгоза и Умерова ждут в Киеве.
Порошенко также сообщил, что поручил послу Украины в Турции обеспечить все необходимые процедуры, и добавил, что в Киеве Чийгоз и Умеров смогут пройти полное медицинское обследование.
Со своей стороны Чийгоз сказал, что надеялся сразу же после освобождения приехать на Украину, говорится в сообщении.
Ранее Порошенко в Twitter поблагодарил Эрдогана за содействие в освобождении Умерова и Чийгоза. Пресс-секретарь украинского президента сообщал, что по поручению Порошенко в Турции Чийгоза и Умерова встретил украинский посол.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.