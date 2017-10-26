Мосийчук заявил, что это первое покушение подобного уровня на Украине

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутат украинской Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, раненный при взрыве в Киеве в среду, заявил, что это первое на Украине покушение на государственного служащего такого уровня.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Охранник позже скончался от полученных ранений. Уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

"Это первое покушение на государственного служащего такого уровня в Украине", — приводит пресс-служба депутата в Facebook его заявление.

Мосийчук добавил, что, по его мнению, "заказчики сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды". Ранее советник МВД Украины Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия. В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".