Погибший охранник Мосийчука стоял "по другую сторону баррикад" на Майдане

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что остался жив после взрыва в Киеве благодаря своему охраннику — бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут", который во время Майдана зимой 2013/2014 находился "по другую сторону баррикад".

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Охранник позже скончался от полученных ранений. Уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

"Живым я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану. Он бывший сотрудник "Беркута", в 2013 году стоял по другую сторону баррикад. А вчера он погиб спасая меня — националиста", — приводит пресс-служба депутата а Facebook его заявление.

"Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана", — добавил Мосийчук.

Депутат также рассказал, что у него поражена правая сторона тела — там, где был взрыв. Операция прошла успешно.