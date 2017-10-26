Католический фонд видит риск гибели 280 тысяч детей в Венесуэле от голода

МЕХИКО, 26 окт — РИА Новости. Около 280 тысяч детей в Венесуэле могут умереть от голода, заявила глава представительства католического благотворительного фонда Caritas в южноамериканской стране Сусана Рафалли.
"Но это не значит, что они рискуют умереть прямо этой ночью. Речь идет о среднем и тяжелом уровне истощения, и пока есть время их спасти", — добавила она. Общая численность детей в возрасте до 14 лет в Венесуэле — около 8,5 миллионов.
По словам Рафалли, такая опасность есть для детей, которые уже потеряли до 60% своего веса, то есть с истощением среднего и серьезного уровня. "По всему международному и медицинскому опыту, такие дети очень подвержены заболеваниям, а из-за истощения они могут не выжить при болезни", — пояснила представитель Caritas.
Рафалли также обратила внимание на проблему питания молодых матерей. По ее словам, если год назад недавно родившие кормящие матери весили 48-50 килограммов, то сейчас, как показал опыт посещения одного из штатов Венесуэлы, ни одна из таких женщин не весила более 39 килограммов.
Caritas отмечает, что наиболее тяжелая ситуация с истощением детей складывается в столичном округе Каракаса, штатах Варгас, Миранда и Сулия, где недостаток питания испытывают 70% детей, а 8% демонстрируют серьезное истощение.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выделил ресурсы для финансирования работы так называемых "домов питания", заявив, что их должно быть создано не менее 3 тысяч. Там матери и отцы семейств могут получать гарантированное питание для своих домочадцев.