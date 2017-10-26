Появилось видео с места взрыва в Киеве

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В сети появились видеозаписи, снятые в первые минуты после взрыва в центре Киева у здания телеканала "Эспрессо", в результате которого пострадали пять человек, в том числе народный депутат Игорь Мосийчук.

&lt;br&gt;

Один из пострадавших оказался охранником политика, позднее он скончался в больнице. МВД Украины квалифицировало инцидент как теракт, расследованием займется СБУ.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал действия российских спецслужб одной из версий взрыва в Киеве. "Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста", — написал он на своей странице в Facebook, не приведя никаких доказательств подобной версии.