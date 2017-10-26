Трамп собирается объявить в США режим ЧП из-за распространения наркотиков

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ростом случаев злоупотребления наркотиков, в частности опиоидов.

"На следующей неделе я намерен объявить о чрезвычайном положении из-за наркотиков. С опиумом страшная чрезвычайная ситуация", — сказал американский президент в интервью телеканалу Fox Business

По его словам, стену на границе с Мексикой необходимо возвести, в том числе, для решения проблемы распространения наркотиков в США. Ранее Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой для защиты от нелегальной иммиграции. В августе президент США повторил, что заставит Мексику заплатить за строительство стены, поскольку та "поможет с потоком наркотиков" и устранит проблемы с преступностью, которая, по его словам, импортируется из Мексики.

Использование искусственных опиатов в США увеличилось за последние 25 лет примерно втрое — до более чем 200 миллионов рецептов, выписываемых ежегодно. По состоянию на 2014 год, согласно оценкам Национального института по изучению наркомании, в США было более 2 миллионов людей, зависимых от синтетических опиатов, в пять раз больше, чем зависимых от героина. Смертность от всех опиатов, включая героин, превысила 10 на 100 тысяч населения в год, причем от передозировки медицинских препаратов умирает больше людей, чем от героина.

В августе Трамп провел совещание по борьбе с зависимостью от опиатов и заявил, что надо делать акцент на профилактику. Американские правоохранители размышляют о стратегиях борьбы с эпидемией опиатов — среди них возможность ужесточить процедуру выдачи рецептов и ответственность за нелегальный оборот специализированных препаратов.