Трамп собирается объявить в США режим ЧП из-за распространения наркотиков

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ростом случаев злоупотребления наркотиков, в частности опиоидов.Fox Business.
По его словам, стену на границе с Мексикой необходимо возвести, в том числе, для решения проблемы распространения наркотиков в США. Ранее Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой для защиты от нелегальной иммиграции. В августе президент США повторил, что заставит Мексику заплатить за строительство стены, поскольку та "поможет с потоком наркотиков" и устранит проблемы с преступностью, которая, по его словам, импортируется из Мексики.
В августе Трамп провел совещание по борьбе с зависимостью от опиатов и заявил, что надо делать акцент на профилактику. Американские правоохранители размышляют о стратегиях борьбы с эпидемией опиатов — среди них возможность ужесточить процедуру выдачи рецептов и ответственность за нелегальный оборот специализированных препаратов.