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Взрыв в Киеве: МВД Украины квалифицировало ЧП как теракт

Сюжет:
Взрыв в центре Киева (9)
03:5126.10.2017
(обновлено: 03:55 26.10.2017)
06962
© Пресс-служба МВД УкраиныМесто покушения на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосейчука в КиевеМесто покушения на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосейчука в Киеве
© Пресс-служба МВД Украины

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. МВД Украины заявило, что взрыв в центре Киева, при котором получил ранения депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, квалифицируется как теракт.

Уголовное дело возбуждено по статье 258 Уголовного кодекса Украины, расследование поручено главному управлению СБУ по Киеву, процессуальное руководство будет осуществлять городская прокуратура.

На месте происшествия работают оперативная группа и взрывотехники.

Мосийчук ранен, его охранник погиб

При взрыве, как уточнили в МВД, пострадали пять человек, в том числе Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. "Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что имя погибшего охранника — Руслан. "Вечная память мужественному человеку! Искренне сочувствую его родным", — написал политик в Facebook.

В пресс-службе Мосийчука рассказали, что охранник ценой своей жизни спас других людей.

© AFP 2017Место покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосейчука в Киеве
© AFP 2017
Место покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосейчука в Киеве

"Действия российских спецслужб"

Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Архивное фото
© Фото : My News24
В центре Киева прогремел взрыв, ранен депутат Мосийчук
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал одной из версий произошедшего "российский след". "Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста", — написал Геращенко в Facebook.

В то же время Олег Ляшко выразил мнение, что взрыв является покушением на Мосийчука из-за его профессиональной деятельности. "Покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией, у меня нет никаких сомнений", — написал Ляшко в Facebook, потребовав от украинских спецслужб тщательного расследования.

Взрыв прогремел вечером в среду у здания телеканала "Эспрессо" в тот момент, когда оттуда выходил Мосийчук. По предварительным данным, взрывчатка мощностью не менее 1 килограмма в тротиловом эквиваленте была заложена в припаркованном мотоцикле. В результате были повреждены припаркованные поблизости автомобили.

© AFP 2017Место покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосейчука в Киеве
© AFP 2017
Место покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосейчука в Киеве
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