ВМС США помогли иранским морякам, пострадавшим от пиратов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американские ВМС оказали помощь иранскому судну после того как береговая охрана Ирана сообщила о нападении на него пиратов близ йеменского острова Сокотра, говорится в заявлении ведомства.

"В координации с военно-морскими силами Евросоюза и объединенной оперативной группой под руководством Турции, которая входит в объединенные военно-морские силы, ВМС США оказали помощь иранскому рыболовному судну после сообщений о нападении пиратов к югу от йеменского острова Сокотра 24 октября", — сообщили американские ВМС.

Как говорится в заявлении, иранская береговая охрана сообщила об инциденте в Центральное командование ВМС США (NAVCENT) и попросила о помощи. К месту прибыли американский эсминец Howard и японский эсминец Amagiri. Команда американского корабля предоставила иранцам еду, а также оказала медицинскую помощь трем раненым морякам.

Это произошло на фоне натянутых отношений Ирана и США. Так, американский президент поставил под вопрос иранскую ядерную сделку и пригрозил жесткими санкциями. Регулярно появляются сообщения об инцидентах между кораблями двух стран. Так, в сентябре шедший к тонущему иранскому рыболовному судну американский корабль был вынужден изменить курс после предупреждения от иранских ВМС. В июле авианосец США "Нимиц" и сопровождавший его крейсер запустили вертолет, приблизившийся к ракетным катерам Ирана, который проигнорировал эти "провокационные действия". Немногим ранее американский корабль открыл предупредительный огонь после приближения иранского судна.