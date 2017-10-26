Малазийский шаман погиб в котле с кипящей водой, пытаясь очистить душу

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пожилой мужчина, который называл себя шаманом, скончался от сердечного приступа и ожогов, полученных в ходе обряда в даосском храме в Малайзии, сообщает Mirror.

Лим Ба по прозвищу Черный пес забрался в металлический котел, подогреваемый снизу костром, ради "очищения тела и души". Спустя 30 минут после начала процедуры участники церемонии услышали, что 68-летний шаман стучит по стенкам, пытаясь выбраться. Служители храма вытащили мужчину, однако спасти его не удалось – Черный пес, получив ожоги второй степени, скончался до приезда врачей.

Отмечается, что Лим Ба успешно выполнял обряд на протяжении 10 лет, оставаясь в котле по 75 минут. Последнее время он страдал от гипертонии, и врачи неоднократно призывали его прекратить сомнительные обряды.