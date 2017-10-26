МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вооружить беспилотники, задействованные в операциях в Нигере, для нанесения авиаударов по позициям террористов, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Американские власти стали изучать возможность вооружения своих беспилотников в Нигере задолго до нападения на американских военнослужащих в начале октября. Однако этот инцидент "ускорил рассмотрение более агрессивных действий против террористических группировок в Северной и Западной Африке", отмечает телеканал.

Ранее Африканское командование вооруженных сил США подтвердило информацию о гибели четырех американских военнослужащих в результате обстрела в Нигере 4 октября. Нападение произошло примерно в 200 километрах к северу от столицы Нигера Ниамея. Кроме того, в ходе нападения ранения получили еще двое военнослужащих США.

В Африканском командовании пояснили, что "силы США находятся в Нигере для обеспечения безопасности вооруженных сил Нигера", в том числе для поддержки в борьбе с "экстремистскими организациями в регионе".

Ранее телеканал ABC со ссылкой на Разведывательное управление министерства обороны США сообщил, что четверо американских военнослужащих могли стать жертвами боевиков, провозгласивших себя подразделением террористической группировки "Исламское государство"*. По данным управления, военная разведка считает "вполне вероятным", что нападение осуществили боевики из группировки "ИГ* в Сахарском регионе", которая в 2015 году откололась от "Аль-Каиды"* и принесла клятву на верность главарю ИГ* Абу Бакру аль-Багдади. В свою очередь, ИГ* признало группировку, но та не считается "официальным" подразделением ИГ*.

*Террористические организации, запрещенные в России.