МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вооружить беспилотники, задействованные в операциях в Нигере, для нанесения авиаударов по позициям террористов, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Ранее Африканское командование вооруженных сил США подтвердило информацию о гибели четырех американских военнослужащих в результате обстрела в Нигере 4 октября. Нападение произошло примерно в 200 километрах к северу от столицы Нигера Ниамея. Кроме того, в ходе нападения ранения получили еще двое военнослужащих США.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на Разведывательное управление министерства обороны США сообщил, что четверо американских военнослужащих могли стать жертвами боевиков, провозгласивших себя подразделением террористической группировки "Исламское государство"*. По данным управления, военная разведка считает "вполне вероятным", что нападение осуществили боевики из группировки "ИГ* в Сахарском регионе", которая в 2015 году откололась от "Аль-Каиды"* и принесла клятву на верность главарю ИГ* Абу Бакру аль-Багдади. В свою очередь, ИГ* признало группировку, но та не считается "официальным" подразделением ИГ*.
*Террористические организации, запрещенные в России.