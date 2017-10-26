Трамп заявил о пользе хороших отношений с Россией для решения проблемы КНДР

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном упростило бы ситуацию вокруг Северной Кореи, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, ситуация вокруг КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения", — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Трамп добавил, что "было бы замечательно вести диалог с Китаем и Россией".

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне ракетных и ядерных испытаний КНДР, а также военных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи по отработке удара по КНДР.

Россия и Китай ранее предложили Северной Корее ввести мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.