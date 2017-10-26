В Катаре рассказали о появлении офиса движения "Талибан"* в Дохе

ДУБАЙ, 26 окт — РИА Новости. Инициатором появления в Катаре офиса радикального движения "Талибан"* стала американская, а не катарская сторона, заявил в среду в эфире Катарского национального телевидения бывший премьер-министр и экс-глава МИД страны Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани.

"Американцы хотели, чтобы у них было в Катаре место для переговоров с "Талибаном"*, в том числе, по поводу обмена военнопленными", — сказал Аль Тани.

По его словам, на Доху оказывалось давление, чтобы открыть не только представительство, а посольство "Талибана"* в Катаре, когда движение пришло к власти в Афганистане, но катарские власти на это не согласились в отличие от ОАЭ и Саудовской Аравии.

Представительство движения "Талибан"* в Дохе было открыто в 2013 году при поддержке властей США, Афганистана и Катара. Предполагалось, что это позволит активизировать переговорный процесс и способствовать урегулированию ситуации в Афганистане.

Аль Тани возглавлял правительство Катара с 2007 по 2013 годы. До этого он на протяжении более 20 лет был министром иностранных дел Катара.

*Террористическая организация, запрещенная в России.