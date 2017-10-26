В Пентагоне сообщили о проблемах с F-35, угрожающих полетам

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Представители ВВС США заявили, что летчики новейшего истребителя-бомбардировщика F-35 продолжают сообщать о симптомах, которые могу свидетельствовать о кислородном голодании, представляющем опасность для полетов. Об этом сообщает издание Air Force со ссылкой на представителя Пентагона Джо Деллаведова.

Деллаведова назвал инциденты с пилотами F-35 "физиологическими эпизодами". При этом расследование не помогло установить, связаны ли эти инциденты с гипоксией (снижением содержания кислорода в крови) или они являются следствием гиперкапнии (повышения уровня углекислого газа в крови), декомпрессионной болезни, обезвоживания, недостатка сна или переутомления.

Ранее военные заявили о резком росте "физиологических эпизодов", которые заключались в головокружении, покалывании пальцев и дезориентации. С 2006 по 2016 год пилоты сообщили о 10 таких случаях, в одном 2017 году было выявлено столько же. Пять из них произошли на базе Льюк в Аризоне с мая по июнь, после чего ней было принято решение приостановить полеты F-35. Специально созданная комиссия не смогла обнаружить причин недомогания, и самолетам вновь разрешили летать. С тех пор зафиксированы еще как минимум пять случаев возникновения у пилотов проблем с самочувствием в воздухе.

Всем пилотам удалось посадить свои самолеты, однако, как отметил представитель ВВС США Марк Графф, подобные инциденты представляют реальную угрозу для ВВС. По словам Деллаведова, происшествия потребуют серьезного подхода к мониторингу состояния пилотов и модернизации F-35.