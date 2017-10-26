Суд в США отказался блокировать указ о прекращении субсидий по Obamacare

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Суд в США в среду отказался блокировать указ президента Дональда Трампа о прекращении выплаты правительственных субсидий страховым компаниям в рамках реформы здравоохранения Obamacare. Соответствующее решение принял федеральный судья в Сан-Франциско Винс Чабриа.
"На данный момент выглядит так, что у администрации Трампа есть серьезные юридические аргументы", — написал Чабриа в постановлении.
При этом он признал, что рассмотрение вопроса находится пока в начальной стадии.
Ранее в этом месяце Трамп объявил о намерении прекратить выплаты ежемесячных субсидий страховщикам для поддержания более низких цен на медстраховку для малообеспеченных. Следующая подобная выплата должна была состояться в пятницу.