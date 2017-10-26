Суд в США отказался блокировать указ о прекращении субсидий по Obamacare

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Суд в США в среду отказался блокировать указ президента Дональда Трампа о прекращении выплаты правительственных субсидий страховым компаниям в рамках реформы здравоохранения Obamacare. Соответствующее решение принял федеральный судья в Сан-Франциско Винс Чабриа.

С соответствующим иском в суд обратились 17 американских штатов, а также столичный округ Колумбия. Однако Чабриа постановил, что на данный момент указ Трампа не нанесет серьезного урона, поскольку большинство штатов уже сами по себе предприняли необходимые меры для поддержания стабильных цен на медицинские страховки. Кроме того, по его словам, данный указ не нарушает законодательства.

"На данный момент выглядит так, что у администрации Трампа есть серьезные юридические аргументы", — написал Чабриа в постановлении.

При этом он признал, что рассмотрение вопроса находится пока в начальной стадии.

Ранее в этом месяце Трамп объявил о намерении прекратить выплаты ежемесячных субсидий страховщикам для поддержания более низких цен на медстраховку для малообеспеченных. Следующая подобная выплата должна была состояться в пятницу.