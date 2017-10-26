В МВД Украины увидели "российский след" во взрыве в Киеве

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал действия российских спецслужб одной из версий взрыва в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Одна из версий следствия, в числе прочих – действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста", — написал он, не приведя никаких доказательств подобной версии.

Инцидент вечером в среду произошел в центре Киева на выходе из помещения телеканала "Эспрессо". По предварительной версии, на воздух взлетел припаркованный мотоцикл со взрывным устройством.

По словам Геращенко, в результате ЧП погиб один человек, ранения получили трое, включая депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Как утверждает другой советник главы МВД Зорян Шкиряк, один человек погиб и двое пострадали. Сам парламентарий госпитализирован.

Мощность взрыва, как утверждает Геращенко, составила не менее килограмма в тротиловом эквиваленте.

​В свою очередь, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко сообщил на своей странице в Facebook, что погиб охранник его однопартийца, депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, госпитализированный после ЧП в Киеве. Парламентарий отметил, что причиной покушения на Мосийчука стала профессиональная деятельность и политическая позиция депутата.