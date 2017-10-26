В Москве проверили семь кинотеатров после звонков о "минировании"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Семь кинотеатров были эвакуированы в Москве после звонков о подозрительных предметах, угрозы взрыва нигде не подтвердились, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Эвакуированы семь кинотеатров на улицах Богданова, Мартыновской, Юных Ленинцев, Васильевской, Люблинской, Зубовском бульваре, Варшавском шоссе. Угроза взрыва пока не подтвердилась ни в одном из них", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт проверок нескольких кинотеатров в столице после звонков о подозрительных предметах.

"Полиция проводит все необходимые мероприятия, устанавливается личность звонившего", — сказали в ГУМВД.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.