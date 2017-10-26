Лагард поддержала "амбициозные" экономические реформы во Франции

ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже выразила поддержку "амбициозным" реформам французского правительства, об этом говорится в заявлении пресс-службы фонда.

"Исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард встретилась с французским президентом Эммануэлем Макроном сегодня в Париже. Они воспользовались возможностью обсудить недавние события в мировой экономике и обменяться представлениями о текущем восстановлении экономики, которое представляет удобный момент для реформ, в том числе и в Европе. В этой связи мадам Лагард приветствовала амбициозные планы реформ, выдвинутые французскими властями, нацеленные на разрешение экономических проблем", — говорится в заявлении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подписал постановление по трудовой реформе. По его словам, реформа предусматривает, в частности, прагматичные меры для малых и средних предприятий. Президент также утверждает, что изменения наделяют трудящихся и профсоюзные организации новыми правами. Однако поправки в законодательстве не получили поддержки лидеров ключевых профсоюзов.

Данная реформа вызвала недовольство среди французских профсоюзов. Их недавняя протестная акция в Париже собрала около 25 тысяч человек.