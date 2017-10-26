США ликвидировали шесть боевиков ИГ* при авиаударах в Йемене

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"* были ликвидированы в среду в результате ударов американского беспилотника в Йемене, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в йеменских вооруженных силах.

Операция проводилась в центральной йеменской провинции Эль-Байда. Целью были убежища боевиков в районе Кайфа. По данным агентства, ликвидированные боевики участвовали в организации новых центров подготовки ИГ*.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

США в последние годы регулярно наносят удары в Йемене по боевикам ИГ* и "Аль-Каиды*, однако, как правило, ограничиваются ударами с воздуха.

*Террористические организации, запрещенные в России.