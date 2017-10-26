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Новая Австро-Венгрия против ЕС: история возвращает старую империю на карту

08:0026.10.2017
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© REUTERS / David W CernyЛидер движения ANO Андрей Бабиш после встечи с президентом Чехии. 23 октября 2017Лидер движения ANO Андрей Бабиш после встечи с президентом Чехии. 23 октября 2017
© REUTERS / David W Cerny

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Победа на выборах в Чехии партии противника мигрантов Андрея Бабиша и успех его единомышленников в Австрии заставляют задуматься о больших политических переменах, которые могут затронуть восток Европы. Область, исторически входившая в состав Австро-Венгерской империи, достигла значительной степени экономической интеграции, хотя остается психологически оторванной от остальной Европы. Миграционный кризис 2015-2016 годов позволил заострить проблему: между востоком и западом Евросоюза нарастает взаимонепонимание, усугубляемое разрывом в уровне жизни.

В Будапеште, Варшаве, в меньшей степени в Праге выбирают не либерализм, а консерватизм и мало интересуются правами меньшинств. Возможностью усилить свое влияние готова воспользоваться Австрия, одна из редких западноевропейских стран, где идеи демократии без либерализма также находят поддержку. После выборов ультраправые войдут в австрийское правительство, где получат, по предварительным раскладам, не менее 40% постов.

Вместе против мигрантов

Поворот Вены к консервативной, антимиграционной политике способен серьезно повлиять на расклад сил в Восточной Европе. "Для Венгрии это хорошо, очень выгодно, — рассказал РИА Новости будапештский политолог Габор Штир. — Это усиливает наши позиции по отношению к Брюсселю. Если предыдущий австрийский канцлер Керн критиковал премьера Венгрии Орбана за отношение к мигрантам, то теперь мы видим другое. Новый канцлер Курц "соревнуется" со все тем же Орбаном, доказывая, что это он, а не Орбан, первым принял решение начать закрывать границы".

© AP Photo / Ronald ZakМигранты после пересечения границы между Венгрией и Австрией в Никельсдорфе, Австрия. 20 сентября 2015 год
© AP Photo / Ronald Zak
Мигранты после пересечения границы между Венгрией и Австрией в Никельсдорфе, Австрия. 20 сентября 2015 год

Как допускает Штир, после выборов Австрия вполне может подать заявку на членство в Вышеградской группе. "Определенности в этом вопросе нет, но голоса из Вены раздаются уже давно. Благодаря весу своей экономики, Австрии по силам стать лидером "Вышеграда". Однако возможны и трения. Польша претендует на лидерство сегодня, и неясно, как она воспримет претензии австрийцев", — размышляет политолог.

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц после голосования на одном из избирательных участков в Вене на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Австрия cвернула направо: что это означает для Москвы?
Обсуждаемое в "вышеградских" странах присоединение Австрии подкрепляется тесными экономическими связями, уходящими в общее прошлое. Характерный пример — банковский сектор. Австрийские кредитные учреждения, малоизвестные в США, Франции и Германии, открыли сотни филиалов в Восточной Европе, откуда проникли и в постсоветское пространство. "Австрийские инвестиции Вены на территориях бывшей империи велики, а в некоторых случаях рекордно велики по сравнению с другими странами", — говорит эксперт клуба "Валдай" Герхард Манготт, профессор международных отношений в университете Инсбрука. Экономисты отмечают тенденцию: с 2006 года товарооборот Вены со странами "Вышеграда" увеличивается, а с западом ЕС, напротив, снижается.

Призрак империи и травмы национальной памяти

Призрак Австро-Венгрии впервые принял зримые очертания в 1989 году, когда наследник дуальной монархии Отто фон Габсбург с почетом был принят в постсоветском Будапеште. Последнему кронпринцу, снискавшему популярность, предлагали политическую карьеру: участие в выборах президента. Габсбург отказался: наряду с центростремительными, не менее влиятельны в Венгрии были центробежные силы местного национализма.

© AFP 2017 / Eric CabanisОтто фон Габсбург во время голосования по словацкой АЭС "Моховце" в Европейском дворце в Страсбурге. 1995 год
© AFP 2017 / Eric Cabanis
Отто фон Габсбург во время голосования по словацкой АЭС "Моховце" в Европейском дворце в Страсбурге. 1995 год

Канцлер Германии Ангела Меркель во время официального визита в Вену. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Klein
Без Меркель и мигрантов: Австрия возглавит Восточную Европу против Берлина
"Еще 15 лет назад ситуация в Восточной Европе была иной, — рассказал РИА Новости бывший премьер Словакии Ян Чарногурский. — Так, например, отношения между моей страной и Венгрией оставались очень напряженными, их даже считали одними из самых трудных в Европе. Сегодня ситуация выправилась, а венгерское меньшинство, живущее в Словакии, интегрировано в политическую жизнь". Однако, по мнению политика, требуется, чтобы прошло время, иначе этническая напряженность не уйдет в прошлое. Без этого реабилитация Австро-Венгрии в массовом сознании будет невозможна.

"Сегодня мы не испытываем особенно сильной ностальгии по имперскому периоду истории, поскольку в памяти он связывается со временем этнического притеснения. Если говорить о словаках, то мы подвергались насильственной мадьяризации, из нас делали венгров. С другой стороны, времена изменились. И Словакия, и Чехия, и Венгрия, и Австрия сегодня — небольшие страны. Население в каждой из них практически одинаково. Люди привыкли делать дела совместно, а австрийский капитал — крупнейший инвестор в нашу экономику. Политически мы тоже сближаемся все больше", — говорит Чарногурский.

© Public domainГраницы Австро-Венгерской империи в 1911 году и после Первой мировой войны
© Public domain
Границы Австро-Венгерской империи в 1911 году и после Первой мировой войны

По мнению Габора Штира, возможное вхождение Австрии в Вышеградскую группу способно оказать как позитивное, так и негативное воздействие на ход событий. "С одной стороны, лоббистские возможности восточноевропейских стран очень серьезно возрастут, с другой — в "Вышеградской группе" обострится борьба за лидерство", — прогнозирует он.

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