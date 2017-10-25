Евросоюз назвал хорошей новостью освобождение лидеров "Меджлиса"*

БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз назвал хорошей новостью освобождение лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и призвал пересмотреть решение о запрете деятельности этой организации, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
Он отметил, что ЕС "ценит усилия тех, кто работал над этим (освобождением)".
"Европейский союз ожидает, что Россия отменит свое решение о запрете деятельности "Меджлиса"*, самоуправляемого органа крымских татар, и будет соблюдать права крымских татар, включая права на свободу собраний и слова", — говорится в заявлении.
Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил восемь лет колонии общего режима. Защита обжаловала приговор и намеревалась добиться экстрадиции Чийгоза на Украину. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности России.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.