Евросоюз назвал хорошей новостью освобождение лидеров "Меджлиса"*

БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз назвал хорошей новостью освобождение лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и призвал пересмотреть решение о запрете деятельности этой организации, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Заместители председателя "Меджлиса"* Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, приговор которым был вынесен в Крыму в прошлом месяце в нарушение международного гуманитарного права, сегодня вышли на свободу. Это хорошая новость", — заявил представитель Могерини.

Он отметил, что ЕС "ценит усилия тех, кто работал над этим (освобождением)".

"Европейский союз ожидает, что Россия отменит свое решение о запрете деятельности "Меджлиса"*, самоуправляемого органа крымских татар, и будет соблюдать права крымских татар, включая права на свободу собраний и слова", — говорится в заявлении.

Чийгоз и Умеров были помилованы президентом России по обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева. После их освобождения они отправились на самолете в Турцию.

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил восемь лет колонии общего режима. Защита обжаловала приговор и намеревалась добиться экстрадиции Чийгоза на Украину. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности России.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.