Ляшко сообщил о гибели раненного при взрыве в Киеве охранника Мосийчука

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко сообщил, что погиб охранник его однопартийца, депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, госпитализированный после взрыва в Киеве.

МВД Украины ранее сообщило, что Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала после взрыва на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве были доставлены в больницы, еще один человек погиб.

"Охранник Игоря Мосийчука умер. Его звали Руслан. В 17-й больнице скончался от травм в результате взрыва. Вечная память мужественному человеку! Искренне сочувствую его родным", — написал Ляшко в Facebook.