Верховный суд Венесуэлы в изгнании лишил учредительное собрание полномочий

МЕХИКО, 25 окт — РИА Новости. Назначенный оппозиционным венесуэльским парламентом и собравшийся в Вашингтоне "параллельный" верховный суд объявил недействительным Национальное учредительное собрание, созванное по инициативе президента Венесуэлы Николаса Мадуро для внесения изменений в конституцию.

В начале октября судьи верховного суда Венесуэлы, назначенные оппозиционным парламентом, были приведены к присяге в здании Организации американских государств в Вашингтоне. Всего парламент назначил 13 судей и 20 их заместителей. Еще в июле Мадуро пообещал посадить в тюрьму всех членов верховного суда, приведенных к присяге национальной ассамблеей.

"Прекращается действие национального учредительного собрания де-факто, которое намеревалось работать без решения, выраженного народом, как того требует статья 347-я конституции", – говорится в тексте решения судей.

Они также призвали к немедленному началу мирного сопротивления со стороны граждан для восстановления действия основного закона страны.

Оппозиция в Венесуэле не признает учредительное собрание, получившее всю полноту законодательной власти, считая, что была нарушена сама процедура его созыва. По конституции для этого должен был быть объявлен референдум, однако выборы членов собрания состоялись без предшествующего им всенародного опроса о необходимости его созыва.