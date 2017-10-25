Верховный суд Венесуэлы в изгнании лишил учредительное собрание полномочий

МЕХИКО, 25 окт — РИА Новости. Назначенный оппозиционным венесуэльским парламентом и собравшийся в Вашингтоне "параллельный" верховный суд объявил недействительным Национальное учредительное собрание, созванное по инициативе президента Венесуэлы Николаса Мадуро для внесения изменений в конституцию.
"Прекращается действие национального учредительного собрания де-факто, которое намеревалось работать без решения, выраженного народом, как того требует статья 347-я конституции", – говорится в тексте решения судей.
Оппозиция в Венесуэле не признает учредительное собрание, получившее всю полноту законодательной власти, считая, что была нарушена сама процедура его созыва. По конституции для этого должен был быть объявлен референдум, однако выборы членов собрания состоялись без предшествующего им всенародного опроса о необходимости его созыва.