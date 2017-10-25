Палата представителей США одобрила новые санкции против "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Палата представителей США одобрила новые санкции в отношении ливанского движения "Хезболлах", следует из итогов голосования.
Глава министерства финансов США Стивен Мнучин в рамках своей поездки в Саудовскую Аравию ранее заявил, что приоритетом его ведомства сейчас является борьба с "Хезболлах", которое пользуется поддержкой Ирана.
Президент США Дональд Трамп 13 октября изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции".