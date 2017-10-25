Ляшко связал покушение на Мосийчука с политической деятельностью

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко считает, что причиной покушения на его однопартийца, депутата Верховной рады Игоря Мосийчука стала профессиональная деятельность и политическая позиция.

Ранее советники МВД сообщили, что депутат был ранен при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве.

"Игорь Мосийчук в больнице, ранения тяжелые, но жить будет… Ранен также политолог, который был с Игорем на эфире. Покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией, у меня нет никаких сомнений", — написал Ляшко в Facebook.

Он добавил, что требует от украинских спецслужб тщательного расследования.