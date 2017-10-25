В центре Киева прогремел взрыв, погиб один человек

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Один человек погиб и три госпитализированы, в том числе депутат Игорь Мосийчук, после взрыва на выходе из телеканала "Эспрессо" в центре Киева, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По данным другого советника министра Зоряна Шкиряка, один человек погиб и двое пострадали.

"Всего при взрыве предварительно пострадали три человека. К сожалению, одного спасти не удалось, он скончался от полученных травм. Это мужчина примерно 30 лет, его личность устанавливается. Игорь Мосийчук и Виталий Бала находятся в больнице", — написал Шкиряк.

Оба сообщили, что взорвался припаркованный мотоцикл.

"По предварительной информации в момент выхода из помещения телеканала был взорван припаркованный там мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством… Судя по всему, мощность взрыва была не менее 1 килограмма в тротиловом эквиваленте", — добавил Геращенко.

"Предварительно, преступники взорвали мотоцикл, который был припаркован неподалеку от выхода из телеканала", — подтвердил Шкиряк