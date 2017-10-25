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Запуск поезда о России в Лондоне способствует диалогу двух народов

23:2325.10.2017
(обновлено: 23:25 25.10.2017)
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ЛОНДОН, 25 окт — РИА Новости. Первый брендированный поезд о достижениях России начал ходить в подземке британской столицы, увидеть его и узнать больше о российской культуре лондонцы смогут в течение трех месяцев, а первой его станцией стала "Бейкер стрит"; теперь состав будет курсировать сразу по трем линиям — Кольцевой, Хаммерсмит-энд-Сити и Дистрикт.

Что за такой красивый поезд?

Девушка на фоне тематического поезда Сердце России на станции Бейкер-стрит лондонского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В лондонском метро появился "российский" поезд
Еще за час до запуска на станции один за другим стал собираться зеваки, это были и туристы, и британцы, которые ехали по своим делам или бежали на встречу, но из любопытства задержались на платформе.

Мужчина подошел к толпе журналистов и начал расспрашивать, почему на "Бейкер стрит" так много людей. "Вы знаете, что здесь происходит? Почему здесь камеры?" — в недоумении спросил он. Узнав, что вот-вот по рельсам лондонского метро поедет необычный поезд, сказал, что это весьма интересно, но дела заставляют его бежать дальше.

Снять запуск поезда приехали представители не только российских, но и лондонских СМИ. Уже за два часа до назначенного времени в холле станции было сложно найти свободное место.

После объявления, что на станцию прибывает поезд, одни начали включать камеры своих телефонов, а те, кто по-прежнему недоумевал, что стало поводом для такого ажиотажа, тоже на всякий случай доставали свои гаджеты.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-стрит" лондонского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Тематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-стрит" лондонского метро

Поезд медленно въехал на станцию, и люди, перекрывая друг другу обзор, рвались вперед запечатлеть его прибытие. После полной остановки по платформе волной пронесся звук громких оваций, и кто-то воскликнул: "Красивый поезд!"

Поскольку действие проходило не в депо, а на станции в рабочее время, то и стоянка поезда была ограничена тремя минутами. Люди торопились сфотографировать поезд и сделать селфи на его фоне.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-стрит" лондонского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Тематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-стрит" лондонского метро

Пустой состав за считанные минуты наполнился пассажирами и отправился по Кольцевой линии.

В беседе с корреспондентом РИА Новости один из пассажиров признался, что случайно оказался в этот момент на станции, и поделился, что знает о России не так много, но всегда относился с уважением к стране и рад, что поезд, посвященный ее истории, появился в Лондоне.

"Россия — большая страна, самая большая. У вас президент Путин, и ваша столица тоже очень красивая. Мне нравится идея запустить такой поезд в нашей столице, это довольно познавательно", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко на церемонии запуска тематического поезда "Сердце России" в метро Лондона. 25 октября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко на церемонии запуска тематического поезда "Сердце России" в метро Лондона. 25 октября 2017

Никакой политики

Как заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, запуск поезда демонстрирует, что политические разногласия не влияют на отношения между двумя народами. Он назвал поезд своеобразной рекламой России и ее культуры, это позволит рассказать британцам больше о нашей стране. Поезд, по словам Яковенко, "вне всякого сомнения, привлечет внимание к России".

"При всех трудностях, которые существуют на политическом уровне, если посмотреть на отношения между людьми и культурную составляющую наших стран, конечно, это прямой диалог на уровне народа. Люди, которые ездят в метро — это и есть тот британский народ, которому интересно узнать больше о России", — сказал посол.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-стрит" лондонского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Тематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-стрит" лондонского метро

Лучшие представители русской истории

Неслучайным стал выбор цветов, в которых выполнено оформление поезда: красный, белый, синий — цвета, присутствующие и на российском, и на британском флагах.

Каждый из семи вагонов имеет свою тему. Например, один из них знакомит пассажиров лондонского метро с архитектурой России и ее зданиями-символами — Кремль, храм Василия Блаженного или Останкинская башня. На вагоне о космосе нарисованы портреты известных на весь мир российских космонавтов Юрия Гагарина, Алексея Леонова и Валентины Терешковой.

Изящные балерины, кружащиеся в танце, Щелкунчик и Большой театр знакомят лондонцев с русским балетом. Достижения отечественной науки символизирует Дмитрий Менделеев и его периодическая таблица. Изобразительное искусство представляет "Черный квадрат" Казимира Малевича. Со стен посвященного русской литературе вагона на пассажиров смотрят портреты Льва Толстого и Федора Достоевского, об отечественном кинематографе жителям британской столицы напомнят герои фильмов "Москва слезам не верит", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Белое солнце пустыни".

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-стрит" лондонского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Тематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-стрит" лондонского метро
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