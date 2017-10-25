Экс-депутата Рады подозревают в завладении имуществом "Энергоатома"

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уведомило о подозрении в завладении имуществом оператора украинских АЭС "Энергоатома" бывшего депутата Верховной рады Николая Мартыненко и его предполагаемого сообщника, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом" экс-депутату Украины и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Мартыненко, который ранее возглавлял комитет Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, с двумя сообщниками организовали коррупционную схему. В результате был нанесен ущерб компании "Энергоатом" в размере 6,4 миллиона евро (7,5 миллиона долларов).

"Участники группировки в 2008-2012 годах искусственно создали условия проведения ряда тендеров, благодаря которым победителем была назначена чешская компания Skoda JS (фактическим владельцем является российское ЗАО "Объединенные машиностроительные заводы") с завышенными на 6,4 миллиона евро ценовыми предложениями, что в отдельных случаях составляло до 20% от стоимости оборудования", — заявили в НАБУ.

Как отмечается в сообщении, на счету этой компании в швейцарском банке по запросу бюро о международно-правовой помощи арестованы 86,4 миллиона гривен (3,2 миллиона долларов по курсу Нацбанка). Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемых.

В декабре 2015 года НАБУ завело уголовное дело по факту получения взятки при закупке компанией "Энергоатом", которая эксплуатирует украинские АЭС, оборудования у чешской компании Skoda. В рамках расследования проверялась причастность к инциденту Мартыненко — соратника экс-премьера Украины Арсения Яценюка.