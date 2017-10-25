Эксперт: решение ограничить автономию Каталонии нарушает права человека

ЖЕНЕВА, 25 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Независимый эксперт ООН по вопросам поощрения демократического и справедливого мирового порядка Альфред де Заяс призвал Мадрид начать переговоры с руководством Каталонии, так как решение об ограничении каталонского самоуправления нарушает права народов на самоопределение.

"Запрет на право людей на выражение мнения по вопросу о самоопределении, отрицание легальности референдума, использование силы для предотвращения проведения референдума и в качестве наказания ограничение автономии является нарушением первой статьи международного пакта о гражданских и политических правах, а также международного пакта об экономических, социальных и культурных правах", — говорится в заявлении де Заяса, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Эксперт подчеркнул, что ограничение прав каталонцев представляет собой "регресс в области защиты прав человека". Для решения конфликта власти Испании должны начать с Каталонией прямой и открытый диалог.

Заяс напомнил, что принцип территориальной целостности, о котором говорит Мадрид, является важным фактором, однако он распространяется на внешние угрозы и не должен применяться в области самоопределения народов. "Право на самоопределение является правом людей, а не прерогативой государства, которую оно может гарантировать или запретить", — подчеркнул эксперт ООН.

По его мнению, единственно верным решением для Мадрида будет организация нового референдума о независимости Каталонии, "чтобы определить подлинные желания населения", мониторинг на этом референдуме должны проводить ЕС и ОБСЕ, а также отдельные наблюдатели.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155 статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. Главе женералитета Карлесу Пучдемону предложили выступить в сенате в четверг или пятницу и провести на заседании дискуссию с представителями испанского правительства.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.