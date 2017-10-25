Европарламент и Совет ЕС разошлись во мнении о расходах бюджета на 2018 год

БРЮССЕЛЬ, 25 окт — РИА Новости, Мария Князева. Европарламент и Совет ЕС разошлись во мнении относительно объема расходов бюджета Евросоюза на 2018 год, который наполняется в основном за счет взносов стран союза, говорится в сообщении совета.

В проекте бюджета на 2018 год Еврокомиссии от конца июня текущего года предлагается увеличение расходов на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, до 145,4 миллиарда евро.

Совет ЕС в сентябре предложил увеличить объем расходов на 7,4% – до 144,4 миллиарда евро. Совет также хочет, чтобы более 122,5 миллиарда евро (или почти 85% расходов) были направлены на программы стимулирования экономического роста и занятости. Другими важными приоритетами для бюджета должны быть обеспечение безопасности европейских граждан и преодоление миграционного кризиса.

Европарламент 25 октября принял резолюцию, в которой просит, чтобы общий объем расходов был поднят до 146,7 миллиарда евро, сообщил сам ЕП.

"Совет заявил Европейскому парламенту, что не может принять все его поправки к общему бюджету ЕС на 2018 год, которые были приняты голосованием (в ЕП – ред.) 25 октября", – говорится в релизе совета.

Это запускает трехнедельный процесс переговоров между институтами, который начнется 31 октября, отмечается в сообщении. Сторонам необходимо успеть договориться, чтобы бюджет был принят еще в нынешнем году.