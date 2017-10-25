Антикоррупционное агентство Украины проверит декларацию Ляшко

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции (НАПК) проверит декларацию лидера "Радикальной партии" Украины Олега Ляшко после информации о том, что живет депутат Верховной рады исключительно на доходы от участия в лотерее.

Как свидетельствуют данные единого государственного реестра деклараций, Ляшко указал в декларации о доходах выигрыш в украинскую национальную лотерею на сумму 571 тысяча гривен (около 21,4 тысячи долларов). Других доходов политик не указал. Позже Ляшко уточнил, что эти деньги он выиграл на ставках на футбольные матчи Лиги чемпионов.

"Учитывая общественный резонанс субъекта декларирования — народного депутата Украины Олега Ляшко… агентство отмечает, что осуществит соответствующую проверку предоставленного субъектом декларирования сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии", — цитирует сообщение НАПК сайт телеканала "112 Украина".

Согласно данным декларации Ляшко, поданной в 2016 году, политик владел двумя квартирами в Киеве, несколькими земельными участками в Киевской области, машинами и денежными активами на сумму свыше миллиона долларов. Отдельно в своей декларации Ляшко указал вилы.

На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".