Минск вновь заявил, что российские военные покинули Белоруссию после учений

МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Все российские военные, принимавшие участие в учениях "Запад-2017" на территории Белоруссии, покинули республику в сентябре, сообщило в среду белорусское министерство обороны.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на начальника управления верификации Генштаба ВС Украины Андрея Гудзя сообщили, что на территории Белоруссии после завершения учений "Запад-2017" остались около 5800 российских военных. При этом в сообщениях указывалось, что факт пребывания российских военных подтвердила международная инспекция.

"Как уже неоднократно заявлялось, весь российский контингент, принимавший участие в совместных стратегических учениях "Запад-2017", покинул территорию Белоруссии в сентябре текущего года", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В сообщении подчеркивается, что после окончания учений "Запад-2017" Белоруссия в рамках обязательств по международным договорам в области контроля над вооружениями обеспечила проведение на своей территории четырех мероприятий контроля трех государств-участников ОБСЕ.

В частности, в рамках двусторонних договоренностей о дополнительных мерах доверия и безопасности с Литвой инспекторы этой страны посетили воинскую часть в Белоруссии с целью оценки военной информации. В рамках соглашения между правительством Белоруссии и кабмином Украины о дополнительных мерах доверия и безопасности украинская сторона так же посетила воинскую часть для оценки военной информации и проверки выбранного инспекторами района. Кроме того, в рамках договора об обычных вооруженных силах в Европе инспекцию провела группа из Словакии.

"По результатам проведенных мероприятий иностранными инспекторами каких-либо фактов присутствия или военной деятельности незаявленных военных сил, в том числе российских, выявлено не было, о чем свидетельствуют официальные отчеты указанных государств", — подчеркивается в сообщении.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.