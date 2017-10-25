Трамп назвал себя очень умным человеком

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он очень умный человек, хотя пресса представляет его некультурным.

"Я думаю, что пресса представляет меня более некультурным, чем я есть. Люди не очень понимают вот что: я учился в университете "Лиги плюща" (ассоциация старейших и наиболее престижных университетов США — ред.). Я был хорошим студентом. Я хорошо учился. Я очень умный человек", — сказал Трамп журналистам.

Трамп периодически конфликтует с ведущими СМИ США, подавляющее большинство которых поддерживали на президентских выборах соперницу Трампа Хиллари Клинтон.