Климкин в Берлине обсудил вопросы сотрудничества и ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Берлине обсудил с парламентариями и дипломатами вопросы сотрудничества Украины с Германией и ситуацию в Донбассе, сообщает в среду пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, Климкин провел встречу с государственным секретарем МИД Германии Вальтером Линднером и представителями парламентских и политических кругов в Германии.

"В ходе встречи в МИД ФРГ обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества Украины с Германией. Стороны отдельно остановились на обсуждении ситуации в Донбассе в контексте сохранения международной солидарности с Украиной о мерах по противодействию российской агрессии… Кроме того, были обсуждены вопросы дальнейшей поддержки Германией Украины в процессе реализации внутренних структурных реформ", — говорится в сообщении.

Климкин также обсудил имплементацию минских соглашений и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе во время встречи с советником канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Яном Хекером.