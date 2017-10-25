Активисты показали журналистам "палатку Саакашвили" около Рады в Киеве

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Активисты показали журналистам палатку в палаточном городке у здания Верховной рады в Киеве, в которой, как они утверждают, живет экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Палатка, которую продемонстрировали активисты, находится в Мариинском парке, напротив Рады, внешне она не отличается от остальных палаток в лагере протестующих. Она рассчитана на несколько человек, но, по словам охранника, который дежурит в палатке, в ней экс-президент Грузии живет один. Внутри — несколько матрацев, есть стол, стул, никаких вещей Саакашвили в помещении не видно. В палатке очень тепло благодаря растопленной буржуйке, есть свет.

Пообщаться с Саакашвили, чтобы он сам рассказал о том, как обустроился на новом месте, у журналистов не получилось, так как, по словам активистов, он проводил встречу в соседнем шатре.

В среду Саакашвили призвал своих сторонников прийти 29 октября на "большое вече".

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. Позже бывшие участники военной операции в Донбассе взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.