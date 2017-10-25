Эксперты: условия для независимого Курдистана еще не созрели

КАИР, 25 окт — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Условия, сложившиеся в регионе в целом, в самом Ираке и внутри Иракского Курдистана, не способствуют провозглашению независимого государства курдов, считают арабские эксперты, опрошенные РИА Новости.

После резкого обострения отношений с центральными властями, а также в отсутствие международной поддержки отделения региона от Ирака, в среду администрация Иракского Курдистана предложила Багдаду остановить конфликт и пообещала заморозить результаты референдума о независимости.

Трудно плыть против течения



По мнению руководителя египетского Центра исследований в области безопасности Халеда Окаши, внутренние противоречия в Курдистане, а также снижение авторитета и влияния лидера этого региона Масуда Барзани, выступившего с инициативой проведения референдума, завели ситуацию в тупик.

"Внутри Курдистана нет единства, там много противоречий, разных конфликтов", — сказал собеседник агентства. По его словам, политика Барзани позволила его оппонентам добиться того, чтобы инициированный им референдум привел к провалу.

Он пояснил, что руководство Курдистана, не заручившись международной поддержкой своей независимости, не смогло противостоять давлению Багдада и приняло решение заморозить результаты плебисцита. После такого развития событий, по мнению эксперта, "должны произойти неминуемые изменения в руководстве региона и в региональном парламенте Иракского Курдистана".

Срок президентских полномочий Масуда Барзани истек еще в 2013 году, а затем продлевался парламентом. Полномочия депутатов также истекли, следующие парламентские выборы назначены на июль 2018 года.

В то же время Окаши назвал отказ курдов от провозглашения независимости "тактическим" и предположил, что они будут выжидать лучшего момента. "Курды не откажутся от своей мечты о независимом государстве, но в нынешней обстановке это означало бы плыть против течения", — заключил эксперт.

Вернуться к переговорам необходимо



Бывший помощник главы МИД Египта, специалист по международным отношениям Реда Шехата напоминает, что все государства, в том числе и те, которые симпатизируют курдам, призывали их воздержаться от проведения референдума, чтобы избежать негативных последствий.

"Это совсем не означает, что никто не признает политической и культурной самобытности курдов, а также их права на самоуправление в сотрудничестве с центральным правительством в Багдаде", — сказал египетский дипломат.

Он напомнил, что здесь особенно важна позиция соседних Ирана и Турции, которые выступили категорически против проведения референдума, опасаясь негативного влияния его результатов на проживающие в этих странах курдские диаспоры. "Таким образом, вокруг этого шага Иракского Курдистана не было регионального консенсуса, поэтому необходимо вернуться за стол переговоров", — добавил Шехата.

Что касается применения военной силы, то, как напомнил эксперт, это наименее желательный вариант развития событий, который возможен, согласно международным законам, только в целях самообороны.

Но учитывая, что с юридической точки зрения Ирак является суверенным государством с признанными ООН границами, передвижения иракской армии внутри границ государства не могут считаться вторжением, В то же время, подчеркнул Шехата. "Разве у Курдистана есть международно признанные границы?" — сказал египетский эксперт.

Курды 25 сентября провели референдум о независимости, не признанный Ираком. После этого иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Не встретив сопротивления со стороны курдов, иракские военные восстановили контроль над городом Киркук, находившимся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии. Позже армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ Мосула. Однако в ряде районов все-таки были зафиксированы столкновения, есть жертвы с обеих сторон.

В среду региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь, начать диалог, со своей стороны выразило готовность заморозить результаты референдума. Как отмечается в заявлении, атаки и конфронтация между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, "нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию".