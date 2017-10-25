РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперты: условия для независимого Курдистана еще не созрели

21:2425.10.2017
0440
© AFP 2017 / Ali Al-SaadiСотрудники военизированной охраны возле нефтеперерабатывающего предприятия в Иракском КурдистанеСотрудники военизированной охраны возле нефтеперерабатывающего предприятия в Иракском Курдистане
© AFP 2017 / Ali Al-Saadi

КАИР, 25 окт — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Условия, сложившиеся в регионе в целом, в самом Ираке и внутри Иракского Курдистана, не способствуют провозглашению независимого государства курдов, считают арабские эксперты, опрошенные РИА Новости.

Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В ООН приветствовали инициативу Курдистана по налаживанию диалога с Ираком

После резкого обострения отношений с центральными властями, а также в отсутствие международной поддержки отделения региона от Ирака, в среду администрация Иракского Курдистана предложила Багдаду остановить конфликт и пообещала заморозить результаты референдума о независимости.

Трудно плыть против течения

По мнению руководителя египетского Центра исследований в области безопасности Халеда Окаши, внутренние противоречия в Курдистане, а также снижение авторитета и влияния лидера этого региона Масуда Барзани, выступившего с инициативой проведения референдума, завели ситуацию в тупик.

"Внутри Курдистана нет единства, там много противоречий, разных конфликтов", — сказал собеседник агентства. По его словам, политика Барзани позволила его оппонентам добиться того, чтобы инициированный им референдум привел к провалу.

Агитационные плакаты, Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. Архивное фотоприйти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
В Курдистане заявили, что Багдад не ответил на предложение прекратить огонь

Он пояснил, что руководство Курдистана, не заручившись международной поддержкой своей независимости, не смогло противостоять давлению Багдада и приняло решение заморозить результаты плебисцита. После такого развития событий, по мнению эксперта, "должны произойти неминуемые изменения в руководстве региона и в региональном парламенте Иракского Курдистана".

Срок президентских полномочий Масуда Барзани истек еще в 2013 году, а затем продлевался парламентом. Полномочия депутатов также истекли, следующие парламентские выборы назначены на июль 2018 года.

В то же время Окаши назвал отказ курдов от провозглашения независимости "тактическим" и предположил, что они будут выжидать лучшего момента. "Курды не откажутся от своей мечты о независимом государстве, но в нынешней обстановке это означало бы плыть против течения", — заключил эксперт.

Вернуться к переговорам необходимо

Бывший помощник главы МИД Египта, специалист по международным отношениям Реда Шехата напоминает, что все государства, в том числе и те, которые симпатизируют курдам, призывали их воздержаться от проведения референдума, чтобы избежать негативных последствий.

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Иракский Курдистан готов заморозить результаты референдума

"Это совсем не означает, что никто не признает политической и культурной самобытности курдов, а также их права на самоуправление в сотрудничестве с центральным правительством в Багдаде", — сказал египетский дипломат.

Он напомнил, что здесь особенно важна позиция соседних Ирана и Турции, которые выступили категорически против проведения референдума, опасаясь негативного влияния его результатов на проживающие в этих странах курдские диаспоры. "Таким образом, вокруг этого шага Иракского Курдистана не было регионального консенсуса, поэтому необходимо вернуться за стол переговоров", — добавил Шехата.

Что касается применения военной силы, то, как напомнил эксперт, это наименее желательный вариант развития событий, который возможен, согласно международным законам, только в целях самообороны.

Но учитывая, что с юридической точки зрения Ирак является суверенным государством с признанными ООН границами, передвижения иракской армии внутри границ государства не могут считаться вторжением, В то же время, подчеркнул Шехата. "Разве у Курдистана есть международно признанные границы?" — сказал египетский эксперт.

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
В Курдистане рассказали о стратегии в случае нападения со стороны Ирака

Курды 25 сентября провели референдум о независимости, не признанный Ираком. После этого иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Не встретив сопротивления со стороны курдов, иракские военные восстановили контроль над городом Киркук, находившимся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии. Позже армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ Мосула. Однако в ряде районов все-таки были зафиксированы столкновения, есть жертвы с обеих сторон.

В среду региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь, начать диалог, со своей стороны выразило готовность заморозить результаты референдума. Как отмечается в заявлении, атаки и конфронтация между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, "нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию".

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Курдский вопрос
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена