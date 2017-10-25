Депутаты Иракского Курдистана обсудят приостановку деятельности Барзани

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

КАИР, 25 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Парламент Иракского Курдистана в четверг проведет заседание, главной темой которого станет приостановка деятельности на своем посту главы региона Масуда Барзани, а также его заместителя, заявил РИА Новости председатель комитета по финансам и вопросам экономики парламента курдской автономии Иззат Сабер.

"Срок полномочий Масуда Барзани (президент Иракского Курдистана) истекает первого ноября, и перед тем как мы достигнем политического и правового вакуума, его власть будет распределена между парламентом и кабинетом министров. Заседание на эту тему будет проведено завтра в 11.00", — заявил глава парламентского комитета, представляющий в законодательном собрании партию Патриотический союз Курдистана (ПСК, вторая влиятельная партия в автономии, оппозиционная правящей Демократической партии Курдистана (ДПК), возглавляемой Барзани).

Сабер отметил, что полномочия президента (Масуд Барзани) и вице-президента (Косрат Расул) региона будут приостановлены.

"Будут приостановлены полномочия главы региона и его заместителя. Выборы отложены на восемь месяцев, и до этого времени будет приостановлена деятельность президентской администрации региона", — добавил политик.

Ранее парламент Иракского Курдистана, в котором в конце сентября прошел непризнанный Багдадом референдум о независимости, принял решение отложить президентские и парламентские выборы на восемь месяцев.

Предыдущие парламентские выборы в регионе проводились в 2013 году. Президентские выборы в регионе проводились последний раз в 2009 году. Срок президентских полномочий Масуда Барзани истек в 2013 году и продлевался дважды: парламентом и судом. Ранее Барзани заявлял, что не будет баллотироваться на новый срок.

Ранее Высшая комиссия по проведению выборов Иракского Курдистана заявила, что приостановила подготовку к всеобщим выборам, назначенным на 1 ноября. Согласно заявлению комиссии, решение о приостановке подготовки к выборам было принято из-за отсутствия зарегистрированных кандидатов на пост президента, а также событий в регионе.

Иракские силовики шестнадцатого октября начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. 25 сентября состоялся референдум о независимости автономии, за проголосовали 92,7% избирателей (2,86 миллиона человек). Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.