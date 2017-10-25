США скоро объявят результаты пересмотра антироссийских санкций

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. США скоро объявят результаты пересмотра санкций по РФ в соответствии с новым законом, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Вследствие подписанного президентом в августе закона министерство финансов в прошлом месяце обновило санкции. Та часть, которая относится к госдепартаменту, находится на стадии межведомственного рассмотрения, ее скоро объявят", — заявила Сандерс NBC News.

По ее словам, администрация по-прежнему "привержена тому, чтобы привлекать Россию к ответственности на разных фронтах".

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Россия в ответ потребовала от США сократить численность работников диппредставительств на российской территории.