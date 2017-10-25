Трамп сравнил скандал вокруг Клинтон и урановых сделок с Уотергейтом

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сравнил скандал вокруг Хиллари Клинтон и урановых сделок ее окружения с Уотергейтом — знаменитым политическим скандалом, который привел к отставке президента США Ричарда Никсона.

Журналисты президентского пула спросили Трампа, что тот думает о скандале вокруг Клинтон. Трамп ответил, что этот скандал — "как Уотергейт".

Трамп ранее заявлял, что семья руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты нажилась на лоббистской сделке с подконтрольной "Росатому" компанией Uranium One.

В последние дни в СМИ появились новые сообщения о том, что при заключении сделки в 2013 году были совершены коррупционные преступления, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать. Республиканцы в конгрессе обещали расследовать эти сообщения.

Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.

Кроме того, в 2008-2010 годах Uranium One пожертвовала Клинтонам в общей сложности 8,65 миллиона долларов. Наконец, в 2010 году Билл Клинтон получил от неназванного "российского инвестбанка" 500 тысяч долларов за выступление в Москве.

По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One "Росатомом". Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.

Очередное расследование республиканцев против Клинтон примечательно тем, что ее обвиняют в связях с Россией. Сама Клинтон обвиняла в связях с Москвой своего оппонента на выборах Дональда Трампа.

После выборов в конгрессе и министерстве юстиции США началось расследование "вмешательства России в выборы", а также "связей Трампа с Россией", причем наличие связей категорически опровергли как в Кремле, так и в администрации Трампа.