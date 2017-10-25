Будущее Украины обсуждают в палаточном городке у Рады в Киеве

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Публичная дискуссия по обсуждению будущего Украины проходит в среду вечером в палаточном городке у здания Верховной рады в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Вокруг сцены палаточного городка на площади Конституции собрались несколько сотен человек. Встреча проходит без флагов политсил. Открывший мероприятие комендант палаточного городка Иван Слободяник заявил, что с этого дня подобные встречи станут регулярными.

"С сегодняшнего дня мы запускаем наши ежедневные вечерние встречи. Мы будем делиться новостями о том, как прошел наш политический день, общественный, как прошла жизнь нашего лагеря, и будем ежедневно обсуждать ту или иную тему, которая нас волнует", — сказал Слободяник.

Он обратил внимание собравшихся на большую надувную юрту, которую в данный момент монтируют рабочие. По его словам, юрта будет использоваться в качестве "образовательного пространства, где будет место для обсуждения развития страны, каким путем нам идти, какие реформы мы должны сделать". "Это должно быть местом встреч, местом знакомств", — добавил Слободяник.

Со сцены выступают и другие активисты. Ожидается, что позже перед собравшимися выступит экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Кроме того, на территории палаточного городка начался сбор средств для нужд местных жителей, посреди лагеря стоит прозрачная стеклянная урна, куда все желающие могут бросать деньги.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. Позже бывшие участники военной операции в Донбассе взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.