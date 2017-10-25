В Каталонии считают, что Мадрид вынуждает регион объявить независимость

МАДРИД, 25 окт – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас считает, что испанское правительство не оставило других вариантов автономному сообществу, кроме как провозглашение независимости, сообщает в среду агентство Associated Press.

Жункерас, лидер партии "Левые республиканцы Каталонии", заявил, что возглавляемая им политическая сила "собирается работать над созданием новой республики, поскольку мы понимаем, что это существует демократический мандат для создания такой республики", и что испанские власти "не оставили иного выбора".

При этом он отметил, что делает подобные заявление как лидер партии, а не заместитель председателя каталонского правительства.

Как сообщают испанские СМИ, власти Каталонии рассматривают два варианта, какое решение может быть принято региональным парламентом, — провозглашение независимости или объявление досрочных выборов.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155 статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. Главе женералитета Карлесу Пучдемону предложили выступить в сенате в четверг или пятницу и провести на заседании дискуссию с представителями испанского правительства. Однако он не поедет в Мадрид, сообщили РИА Новости в женералитете.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.