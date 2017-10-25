КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Святошинский районный суд Киева отправил под домашний арест на два месяца руководителя "Организации украинских националистов*" (ОУН*) Николая Коханивского и обязал его носить электронный браслет, сообщила в среду пресс-служба суда.

В ночь на вторник произошел погром в зале Святошинского суда, где избирают меру пресечения Коханивскому из-за стрельбы в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН*, завязалась драка. Полиция вытеснила радикалов из зала, около 30 человек были задержаны. Заседание суда по Коханивскому перенесли в другой зал.

"Следственный судья пришла к выводу о необходимости избрания подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля — электронного браслета — сроком на 60 суток", — говорится в сообщении.

*Экстремистская организация, запрещенная в России