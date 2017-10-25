Премьер Ирака попросил США и Иран не втягивать Багдад в свои разногласия

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США и Иран не должны переносить свои разногласия в Ирак, Багдад хочет продолжить сотрудничество с обеими странами, заявил в интервью газете Wall Street Journal иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади.

Тегеран и Вашингтон в последние годы являются основными партнерами Багдада, в первую очередь, в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство*".

"Мы всем говорим, включая наших иранских соседей и США, ставших нашими друзьями, поддерживая борьбу с ИГ*, что мы приветствуем вашу поддержку, хотим с вами обоими работать, но, пожалуйста, не переносите ваши проблемы в Ирак", — сказал аль-Абади американскому изданию.

Он отметил, что попытки навязать что-либо Багдаду будут "неприемлемыми".

Аль-Абади также прокомментировал тему шиитского народного ополчения, ставшего предметом недопонимания между Багдадом и Вашингтоном — госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что проиранские группировки должны уйти из Ирака. Источник в офисе аль-Абади тогда назвал заявление вызывающим удивление и подчеркнул, что в ополчении воюют иракцы, подчиняющиеся властям страны.

"Силы народного ополчения должны быть верными только Ираку и никому больше, верными иракским институтам, верховному главнокомандующему, а не политическим партиям или какой-либо другой силе за пределами или внутри Ирака", — заявил аль-Абади.

Он отметил, что в противном случае любые такие отряды окажутся "вне закона", так как "никто не должен носить оружие за пределами иракских сил безопасности".

Созданное для борьбы с ИГ* иракское шиитское ополчение официально стало частью иракских вооруженных сил в 2016 году, но неоднократно подвергалось обвинениям в превышении полномочий при освобождении суннитских районов Ирака от террористов. В частности, обвинения выдвигали Саудовская Аравия и Турция.

В октябре ополченцы приняли участие в операции по восстановлению контроля Багдада над спорной с курдами провинцией Киркук. Местные источники заявили, что тысячи курдов бежали из Киркука, опасаясь преследования со стороны шиитского ополчения.

*Террористическая организация, запрещенная в России