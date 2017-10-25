В ДНР за два месяца из-за обстрелов повреждено более 80 жилых домов

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Объекты инфраструктуры в самопровозглашенной Донецкой народной республике более десяти раз подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков за время действия "школьного" перемирия, повреждено более 80 жилых домов, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За два месяца действия "школьного" перемирия разрушено и повреждено 83 жилых домостроения, более десяти раз обстрелам подвергались объекты инфраструктуры, в том числе станция первого подъема Южно-Донбасского водовода, наблюдательные пункты СЦКК, Докучаевский нефтеперерабатывающий завод и бригада скорой помощи", — сообщил представитель ДНР.