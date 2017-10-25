Путин обсудил со Штайнмайером российскую инициативу о миссии ООН в Донбассе

Владимир Путин и федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи. 25 октября 2017

Владимир Путин и федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи. 25 октября 2017

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером российскую инициативу о миссии ООН в Донбассе.

"Конечно же, затронули и положение дел на Украине. Господин президент отлично владеет данной темой. Напомню, в бытность министра иностранных дел он предложил некоторые развязки, которые прямо связаны с его именем, надеюсь, что в ходе дальнейшей работы они будут реализованы", — сказал Путин по итогам переговоров.

Он отметил, что в ходе переговоров отмечалась необходимость реализации минских договоренностей. "Мы с господином президентом в очередной раз отметили, что основой устойчивого всеобъемлющего урегулирования на юго-востоке Украины должно быть неуклонное выполнение минских договоренностей", — сказал Путин.

"В этом контексте обсудили и российскую инициативу об учреждении миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта", — заявил президент РФ.