Путин обсудил со Штайнмайером российскую инициативу о миссии ООН в Донбассе

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером российскую инициативу о миссии ООН в Донбассе.
Он отметил, что в ходе переговоров отмечалась необходимость реализации минских договоренностей. "Мы с господином президентом в очередной раз отметили, что основой устойчивого всеобъемлющего урегулирования на юго-востоке Украины должно быть неуклонное выполнение минских договоренностей", — сказал Путин.
"В этом контексте обсудили и российскую инициативу об учреждении миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта", — заявил президент РФ.