Британия планирует достичь сделки с Евросоюзом по Brexit до марта 2019 года

ЛОНДОН, 25 окт — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания намерена достичь сделки с ЕС по Brexit до фактического выхода страны из ЕС — марта 2019 года, заявил официальный представитель британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса.
Британия ожидает, что Европарламент также одобрит достигнутое соглашение до выхода Соединенного Королевства из ЕС.
В министерстве отметили, что член Еврокомиссии Мишель Барнье, который ведет со стороны ЕС переговоры с Лондоном по Brexit, в среду выразил надежду, что соглашение по условиям Brexit удастся достичь к октябрю 2018 года. "И это также наша цель", — добавили в британском министерстве.
Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, однако процесс идет медленно и со значительными трудностями.