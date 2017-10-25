Британия планирует достичь сделки с Евросоюзом по Brexit до марта 2019 года

ЛОНДОН, 25 окт — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания намерена достичь сделки с ЕС по Brexit до фактического выхода страны из ЕС — марта 2019 года, заявил официальный представитель британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса.

"Мы работаем над достижением соглашения по финальной сделке в заблаговременные сроки до того, как мы покинем ЕС в марте 2019 года. После того, как сделка будет согласована, мы выполним наше давнее обязательство по голосованию в обеих палатах (парламента — ред.)", — говорится в сообщении офиса министра.

Британия ожидает, что Европарламент также одобрит достигнутое соглашение до выхода Соединенного Королевства из ЕС.

В министерстве отметили, что член Еврокомиссии Мишель Барнье, который ведет со стороны ЕС переговоры с Лондоном по Brexit, в среду выразил надежду, что соглашение по условиям Brexit удастся достичь к октябрю 2018 года. "И это также наша цель", — добавили в британском министерстве.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, однако процесс идет медленно и со значительными трудностями.