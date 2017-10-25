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Россия укрепляет свои позиции в Персидском заливе на фоне операции в Сирии

19:0325.10.2017
(обновлено: 19:05 25.10.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМосковский Кремль. Архивное фотоМосковский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Традиционные союзники США в Персидском заливе — Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн — все чаще выказывают заинтересованность в покупке российских вооружений – подтверждением этому служит начавшийся в четверг первый в истории визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Катар, в ходе которого было подписано двустороннее межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Россия и Катар подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, на фоне успеха российской военной операции в Сирии страны Персидского залива стремятся выстраивать более тесные политические и военно-технические связи с Россией.

Исторический визит

На фоне участия ВС РФ в операции в Сирии интерес традиционных военных союзников США в Персидском заливе к российским вооружениям, похоже, становится тенденцией. Подтверждением этому служит и недавняя договоренность о поставке ЗРС С-400, ПТРК "Корнет-ЭМ", огнеметов ТОС-1А и гранатометов АГС-30 для Саудовской Аравии, которая была достигнута в ходе визита короля Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Москву.

В середине октября о планах увеличить поставки оружия из РФ заявил Бахрейн. В среду начался первый в истории России визит главы российского военного ведомства Сергея Шойгу в Катар, руководство которого также высказывало намерение приобрести у России как сами системы противоракетной обороны, но и технологии для их производства

Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Шойгу обсудил с эмиром Катара глобальную и региональную безопасность

Как и ожидалось, в рамках визита Шойгу в Доху Россия и Катар подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, однако пока о конкретных закупках российского вооружения не сообщается.

Открывая переговоры с государственным министром по делам обороны Катара Халидом бен Мухаммадом Аль-Аттыйя, Шойгу выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества.

"Надеюсь, наши сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в военной и военно-технической сфере", — сказал он.

В свою очередь Аль-Аттыйя отметил, что этот визит говорит о намерении друзей Катара в РФ развивать и укреплять двустороннее сотрудничество с его государством.

Планируется, что Шойгу также примет эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, в ходе встречи предстоит обсудить вопросы глобальной и региональной безопасности.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 . Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Катар может купить у России "белого слона" в виде С-400, считают эксперты

Зачем катару С-400?

Визит Шойгу в Катар не случаен — в августе в РФ приезжал министр обороны этой страны, для которого в рамках форума "Армия-2017" был организован отдельный показ возможностей систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" и "Панцирь-С". После чего Аль-Аттыйя заявил о том, что Катар хотел бы приобрести у России не только сами системы противоракетной обороны, но и технологии для их производства.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, из-за незначительных размеров армии Катара любые закупки вооружений у России будут носить не столько практический, сколько политический характер: для улучшения отношений с РФ это богатое государство вполне может позволить себе роскошь приобрести ЗРС большой дальности С-400.

"Сама армия Катара по размерам чисто символическая, но благодаря своему богатству это государство может купить себе некоего "белого слона" — к примеру, возьмут дивизион С-400 за 500 миллионов долларов, и будет он прикрывать столицу Саудовской Аравии, когда ссора монархий залива закончится (идея соединить ПВО неоднократно обсуждалась странами региона)", — сказал Мураховский РИА Новости.

Владимир Путин и министр финансов Катара Али Шариф Аль-Имади. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин обсудил с министром финансов Катара перспективы сотрудничества

Эксперт подчеркнул, что подписание такого документа между Москвой и Дохой не подразумевает конкретных контрактов в обозримом будущем и не вызовет протестов у соседей по региону, с которыми в последнее время России удалось подписать ряд знаковых контрактов.

"Я думаю, поскольку пока речь о каких-либо конкретных оружейных поставках Дохе не идёт, это не спровоцирует возмущение соседей по Персидскому заливу. И потом — то, что сейчас подается как смертельная обида, на самом деле, не является неразрешимой проблемой", — отметил собеседник агентства.

Говоря о неоднозначности сотрудничества по линии ВТС с Катаром, неоднократно обвинявшимся в спонсировании террористических группировок, Мураховский отметил, что ни одно из государств мира на протяжении своего существования не придерживалось неизменного внешнеполитического курса, и у Москвы уже имеется опыт выстраивания ВТС со странами, некогда являвшимися её оппонентами.

"ВТС с такими странами, как Катар, — это вопрос долговременной игры. Например, мы поставляли оружие и другим странам, которые раньше не отличались слишком большой лояльностью к Москве — тому же Пакистану, одно время поддерживавшему моджахедов. Политика стран меняется, ничего вечного в ней не бывает", — объяснил эксперт.

Район Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Катар поддержит продление сделки ОПЕК+ , заявил министр энергетики

Операция в Сирии изменила отношение к ВТС с Россией

По мнению главного научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД РФ Виктора Сергеева, активизация отношений РФ со странами Ближнего Востока связана с успешными действиями России в ходе операции в Сирии.

"Ближневосточные страны, в частности, страны Аравийского полуострова, всегда скептически относились к России. В успехи России в Сирии никто не верил, но эти успехи изменили отношение к России, прежде всего потому, что изменилось соотношение сил на Ближнем Востоке. Эти страны увидели, что Россия может влиять на политику, если захочет. США тоже пытались активно влиять, но ни к чему хорошему это не привело", — сообщил он РИА Новости.

Эксперт не считает это кратковременным успехом российской политики на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лавров обсудил с коллегой из Катара отношения Москвы и Дохи

"Я думаю, что это долговременный успех, по крайней мере, до тех пор, пока наши базы останутся в Сирии. Это означает значительное влияние России, и арабские страны неизбежно будут принимать во внимание позицию РФ", — полагает Сергеев.

В свою очередь, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко также полагает, что диалог в сфере ВТС с Катаром стал возможен благодаря росту влияния Москвы на политические процессы, происходящие в регионе Ближнего Востока и Персидского Залива, а также успеха операции ВС РФ в Сирии.

Эксперт отметил, что запросы катарской стороны на приобретение российской военной техники не встретят препятствий и это богатое государство в состоянии купить комплексы вооружений любого уровня.

Кроме того, Коротченко считает возможным, что Доха также может проявлять интерес к зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь-С1" и легкой бронетехнике, противотанковым комплексам, военно-транспортным вертолетам, а также стрелковому и гранатометному оружию.

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