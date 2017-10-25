Россия укрепляет свои позиции в Персидском заливе на фоне операции в Сирии

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Традиционные союзники США в Персидском заливе — Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн — все чаще выказывают заинтересованность в покупке российских вооружений – подтверждением этому служит начавшийся в четверг первый в истории визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Катар, в ходе которого было подписано двустороннее межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, на фоне успеха российской военной операции в Сирии страны Персидского залива стремятся выстраивать более тесные политические и военно-технические связи с Россией.

Исторический визит



На фоне участия ВС РФ в операции в Сирии интерес традиционных военных союзников США в Персидском заливе к российским вооружениям, похоже, становится тенденцией. Подтверждением этому служит и недавняя договоренность о поставке ЗРС С-400, ПТРК "Корнет-ЭМ", огнеметов ТОС-1А и гранатометов АГС-30 для Саудовской Аравии, которая была достигнута в ходе визита короля Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Москву.

В середине октября о планах увеличить поставки оружия из РФ заявил Бахрейн. В среду начался первый в истории России визит главы российского военного ведомства Сергея Шойгу в Катар, руководство которого также высказывало намерение приобрести у России как сами системы противоракетной обороны, но и технологии для их производства

Как и ожидалось, в рамках визита Шойгу в Доху Россия и Катар подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, однако пока о конкретных закупках российского вооружения не сообщается.

Открывая переговоры с государственным министром по делам обороны Катара Халидом бен Мухаммадом Аль-Аттыйя, Шойгу выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества.

"Надеюсь, наши сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в военной и военно-технической сфере", — сказал он.

В свою очередь Аль-Аттыйя отметил, что этот визит говорит о намерении друзей Катара в РФ развивать и укреплять двустороннее сотрудничество с его государством.

Планируется, что Шойгу также примет эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, в ходе встречи предстоит обсудить вопросы глобальной и региональной безопасности.

Зачем катару С-400?

Визит Шойгу в Катар не случаен — в августе в РФ приезжал министр обороны этой страны, для которого в рамках форума "Армия-2017" был организован отдельный показ возможностей систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" и "Панцирь-С". После чего Аль-Аттыйя заявил о том, что Катар хотел бы приобрести у России не только сами системы противоракетной обороны, но и технологии для их производства.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, из-за незначительных размеров армии Катара любые закупки вооружений у России будут носить не столько практический, сколько политический характер: для улучшения отношений с РФ это богатое государство вполне может позволить себе роскошь приобрести ЗРС большой дальности С-400.

"Сама армия Катара по размерам чисто символическая, но благодаря своему богатству это государство может купить себе некоего "белого слона" — к примеру, возьмут дивизион С-400 за 500 миллионов долларов, и будет он прикрывать столицу Саудовской Аравии, когда ссора монархий залива закончится (идея соединить ПВО неоднократно обсуждалась странами региона)", — сказал Мураховский РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что подписание такого документа между Москвой и Дохой не подразумевает конкретных контрактов в обозримом будущем и не вызовет протестов у соседей по региону, с которыми в последнее время России удалось подписать ряд знаковых контрактов.

"Я думаю, поскольку пока речь о каких-либо конкретных оружейных поставках Дохе не идёт, это не спровоцирует возмущение соседей по Персидскому заливу. И потом — то, что сейчас подается как смертельная обида, на самом деле, не является неразрешимой проблемой", — отметил собеседник агентства.

Говоря о неоднозначности сотрудничества по линии ВТС с Катаром, неоднократно обвинявшимся в спонсировании террористических группировок, Мураховский отметил, что ни одно из государств мира на протяжении своего существования не придерживалось неизменного внешнеполитического курса, и у Москвы уже имеется опыт выстраивания ВТС со странами, некогда являвшимися её оппонентами.

"ВТС с такими странами, как Катар, — это вопрос долговременной игры. Например, мы поставляли оружие и другим странам, которые раньше не отличались слишком большой лояльностью к Москве — тому же Пакистану, одно время поддерживавшему моджахедов. Политика стран меняется, ничего вечного в ней не бывает", — объяснил эксперт.

Операция в Сирии изменила отношение к ВТС с Россией



По мнению главного научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД РФ Виктора Сергеева, активизация отношений РФ со странами Ближнего Востока связана с успешными действиями России в ходе операции в Сирии.

"Ближневосточные страны, в частности, страны Аравийского полуострова, всегда скептически относились к России. В успехи России в Сирии никто не верил, но эти успехи изменили отношение к России, прежде всего потому, что изменилось соотношение сил на Ближнем Востоке. Эти страны увидели, что Россия может влиять на политику, если захочет. США тоже пытались активно влиять, но ни к чему хорошему это не привело", — сообщил он РИА Новости.

Эксперт не считает это кратковременным успехом российской политики на Ближнем Востоке.

"Я думаю, что это долговременный успех, по крайней мере, до тех пор, пока наши базы останутся в Сирии. Это означает значительное влияние России, и арабские страны неизбежно будут принимать во внимание позицию РФ", — полагает Сергеев.

В свою очередь, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко также полагает, что диалог в сфере ВТС с Катаром стал возможен благодаря росту влияния Москвы на политические процессы, происходящие в регионе Ближнего Востока и Персидского Залива, а также успеха операции ВС РФ в Сирии.

Эксперт отметил, что запросы катарской стороны на приобретение российской военной техники не встретят препятствий и это богатое государство в состоянии купить комплексы вооружений любого уровня.

Кроме того, Коротченко считает возможным, что Доха также может проявлять интерес к зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь-С1" и легкой бронетехнике, противотанковым комплексам, военно-транспортным вертолетам, а также стрелковому и гранатометному оружию.