Саудовская Аравия внесла одиннадцать граждан Йемена в список террористов

ДУБАЙ, 25 окт — РИА Новости. Служба госбезопасности Саудовской Аравии внесла 11 граждан Йемена и две организации в список физических и юридических лиц, финансирующих террористические организации "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ) в Йемене, говорится в сообщении ведомства.

В отношении этих лиц королевством и странами Международного центра по борьбе с терроризмом будут применены санкции в соответствии с законодательством этих государств, в частности, предусмотрена заморозка их счетов в банках Саудовской Аравии и соседнего Бахрейна. Кроме того, саудовские власти предостерегли своих подданных и резидентов страны от совершения каких-либо финансовых операций или сделок с попавшими в список людьми. С аналогичным предостережением выступили и власти Бахрейна.

Это первое решение, принятое Международным центром по борьбе с терроризмом, о создании которого было объявлено в марте во время визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Служба госбезопасности отметила, что внесение йеменцев в список лиц, поддерживающих терроризм, произошло в координации с США, которые вместе с Саудовской Аравией возглавляют Центр.